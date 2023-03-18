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НовостиОбщество18 марта 2023 9:17

В Кузбассе врачи вернули к полноценной жизни пациентку с объемной опухолью

У женщины было диагностировано злокачественное новообразование в левой части живота
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: минздрав Кузбасса.

Фото: минздрав Кузбасса.

Врачи двух кемеровских больниц объединили усилия, чтобы вернуть пожилую пациентку со злокачественным новообразованием к полноценной жизни. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

69-летняя женщина с большой внеорганной опухолью забрюшинного пространства наблюдалась наблюдалась в онкодиспансере с полипами. В рамках контрольного обследования пациентка прошла компьютерную томографию, которая выявила большую опухоль в левой части живота. Новообразование сдавливало мочеточник, вызывая непроходимость мочи и затрудняя работу почки.

Женщине провели лапроскопическую операцию по удалению опухоли с резекцией мочеточника. Хирургическое лечение выполнили врачи ККОД им. М.С.Раппопорта и ККБСМП им. М.А.Подгорбунского. Медики смогли сохранить женщине левую почку, чтобы потом была возможность выполнить пластику удаленного участка мочеточника тканями соседних органов.