ЖительницуКузбасса обманули при покупке колес

Неудачная покупка комплекта шин для своего автомобиля обошлась юргинке в 40 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

35-летнюю жительницу Юрги вокруг «пальца» обвел интернет - мошенник. Он пообещал продать ей автомобильные колеса, но получив предоплату, неожиданно исчез.

Женщина решила приобрести комплект шин для своего автомобиля Toyota Camry. На одном из интернет-сайтов нашла покупателя и, связавшись с ним, договорилась о покупке. «Продавец» попросил внести предоплату 40 тысяч рублей, а после получения суммы онлайн-переводом, перестал отвечать на звонки. Женщина все поняла и сообщила в полицию, - рассказали в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

По факту мошенничества сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности телефонного афериста. По статье 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено уголовное дело. Мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы.

- Мы призываем кузбассовцев быть бдительными при совершении сделок купли-продажи через Интернет. Прежде, чем перевести свои деньги на указанный продавцом счет, обсудите с ним все детали предстоящей покупки и способы доставки товара. Если во время переговоров у вас возникли сомнения в надежности собеседника, лучше отказаться от сделки, - добавили в силовом ведомстве Кемеровской области.