Сергей Цивилев поздравил работников ЖКХ

19 марта 2023 года в России свой профессиональный праздник отмечают работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. В Кузбассе в сфере ЖКХ работают порядка 50 тысяч человек, еще около 10 тысяч человек – в бытовых услугах - автосервисах, ателье, прокатах спортивных товаров, фотостудиях, химчистках, мастерских по ремонту компьютерной и бытовой техники и многих других.

Губернатор Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев, занятых в этих сферах с праздником.

- Ваша работа всегда в центре общественного внимания, к ней предъявляются высокие требования. Люди ждут от вас не только специальных умений и знаний, но и большой самоотдачи. Спасибо вам за ваш профессионализм, за весомый вклад в работу по повышению качества жизни кузбассовцев, - сказал губернатор и завершил поздравление пожеланиями успеха, здоровья и благополучия всем работникам этих двух сфер жизнедеятельности и их близким.