Коронавирус в Кузбассе на 19 марта 2023 года: 163 человека заболели, двое умерли

С марта 2020 года в Кузбассе зарегистрирован 219 591 случай заражения коронавирусом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе за минувшие сутки были выявлены 163 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Центр ситуационного контроля по развитию эпидситуации по COVID-19.

С начала пандемии, с марта 2020 года, в Кузбассе зарегистрирован 219 591 случай заражения коронавирусом. 215 322 человека выздоровели, еще 1 334 продолжают лечение на сегодняшний день, 2 935 заболевших скончались, причем два из них - за последние сутки.

Напомним, способы профилактики заболевания коронавирусом аналогичны способам профилактики ОРВИ и гриппа и включают в себя мытье рук, проветривание и влажную уборку помещений, ношение масок и обработку рук, гаджетов и прочих поверхностей дезинфицирующими средствами, прогулки на свежем воздухе, потребление свежих фруктов и витаминов, а также ношение масок в общественных местах.