Кузбассовцам напомнили о неприятностях от талых вод

Талые воды ежегодно доставляют дискомфорт жителям Кузбасса. Фото: Олег УКЛАДОВ

Весна, заглянувшая в Кузбасс, принесла с собой потепление, а вместе с ним и таяние снега. Лужи во дворах и на дорогах уже никого не удивляют, а вместе с тем снеготаяние может доставить неприятности жителям частного сектора, а в некоторых случаях и городских квартир. Как правило, из-за промерзания почвы вода не впитывается в землю и в результате подтапливаются дворовые территории, гаражи и подвалы.

- Талые воды ежегодно доставляют дискомфорт жителям Кузбасса, поэтому, чтобы минимизировать риск подтопления, необходимо своевременно принять меры, что позволит уберечь имущество от повреждения водой, - напомнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В числе таких мер:

- перемещение продуктов из погребов и подвалов в более сухие и надежные места,

- уборка и вывоз снега с участка,

- очищение канав, водосбросных или водопропускных труб, пролегающих возле дома,

- создание водоотводного канала и насыпи при их отсутствии, чтобы не допустить талые воды к дому,

- поднятие мебели с пола, особенно электрических приборов – холодильников, электропечей, стиральных машин, обогревателей.

В МЧС Кузбасса также напомнили, если ситуация будет угрожать жизни и здоровью людей, необходимо немедленно звонить по номерам 112 или 101 (со стационарного – 01).