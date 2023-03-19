В Кемерове выбрали лучших командиров юнармейских отрядов

Юные патриоты состязались в нескольких дисциплинах. Фото: Минобороны РФ

Юнармейцы Кемерова приняли участие в городском смотр-конкурсе «Лучший командир юнармейского отряда».

В рамках соревнований юные патриоты состязались в нескольких дисциплинах: историческая викторина, неполная разборка-сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина, оказание медицинской помощи, строевая подготовка.

В соревнованиях приняли участие 14 ребят и девчат. К сожалению, имена и фамилии победителей в пресс-службе Министерства обороны России не назвали.

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.