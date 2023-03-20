В Кузбассе 36-летний мужчина умер под колесами поезда

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе мужчина скончался после наезда грузового поезда. Об этом рассказали в пресс-службе Кузбасского линейного управления МВД России.

Авария произошла вблизи станции Яшкино. 36-летний мужчина, будучи нетрезв, переходил железнодорожные пути в неположенном месте и прямо перед грузовым составом. Машинист подал ему звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавшего доставили в районную больницу, но там он скончался от поулченных травм.

Материалы по факту дорожного происшествия направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.