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НовостиПроисшествия20 марта 2023 6:06

В Кузбассе 36-летний мужчина умер под колесами поезда

Авария произошла вблизи станции Яшкино
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе мужчина скончался после наезда грузового поезда. Об этом рассказали в пресс-службе Кузбасского линейного управления МВД России.

Авария произошла вблизи станции Яшкино. 36-летний мужчина, будучи нетрезв, переходил железнодорожные пути в неположенном месте и прямо перед грузовым составом. Машинист подал ему звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавшего доставили в районную больницу, но там он скончался от поулченных травм.

Материалы по факту дорожного происшествия направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.