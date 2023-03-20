В Кузбассе наградили лучших коммунальщиков

Илья Середюк вручил областные награды лучшим кузбасским коммунальщикам

В понедельник, 20 марта, в администрации правительства Кузбасса прошел торжественный прием в честь Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Лучших сотрудников отрасли поздравил первый заместитель губернатора - председатель правительства Кузбасса Илья Середюк.

Областные медали и Почетные грамоты получили 28 передовиков отрасли.

- Ежедневно вы делаете все, чтобы в наших домах была горячая и холодная вода, отопление и электричество, а на городских улицах и дворовых территориях - комфорт и порядок. Благодарю вас за нелегкий труд, профессионализм, слаженную работу, - сказал Илья Середюк.