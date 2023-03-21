За спаивание несовершеннолетней сестры жительница Кузбасса может получить четыре года тюрьмы

За спаивание несовершеннолетней сестры жительница Кузбасс может отправиться в колонию Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Прокопьевске в отношении 23-летней жительницы городского района Тырган возбудили уголовное дело за вовлечение несовершеннолетней в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции. На контроле полицейских прокопчанка с тех пор, как ее уличили в спаивании собственной 17-летней сестры, находилась уже несколько месяцев. Предупредили раз, предупредили второй, на третий составили административный протокол, выписав три тысячи рублей штрафа.

- Не поняла женщина. Продолжала настойчиво покупать алкоголь и спаивать свою сестру. Дальше мириться с таким положением дел прокопьевские инспекторы по делам несовершеннолетних не захотели. Возбуждено уголовное дело, - пояснили «КП»-Кемерово» в ГУ МВД по Кемеровской области.

В соответствии со статьей 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции» максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы.