В Кузбассе экономист со стажем заложила ради мнимой прибыли свою дорогостоящую квартиру

Телефонный мошенник обманул опытную женщину - экономиста из Кузбасса на 6,7 миллионов рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Телефонные мошенники обманули новокузнечанку на 6,7 миллионов рублей. Ради мнимой прибыли она заложила свою собственную квартиру в одну из кредитных организаций города. И обманули аферисты на этот раз вовсе не наивную пенсионерку, а опытного экономиста со стажем.

Позвонивший 54-летней женщине незнакомец вежливо представился сотрудников одной из крупных российских энергетических компаний. Он довольно грамотно и убедительно рассказал об инвестиционном проекте компании, который, якобы, приносит неплохую прибыль вкладчикам. Причем в проект инвестировать может абсолютно любой житель России. Когда мошенник окончательно понял, что жертва попалась на крючок, он без труда уговорил ее установить на смартфон приложение, посредством которого новокузнечанка и должна была вносить на счет деньги.

- Полутора месяца новокузнечанка перечисляла мошеннику деньги. Оформила ради прибыльного проекта кредиты и кредитные карты сразу в нескольких банках. Более того, под инвестиционной эйфорией заложила собственную квартиру. Несмотря на десятки переводов, обещанную прибыль финансист получить так и не смогла, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Телефонного мошенника сейчас ищет полиция. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Данное преступление подразумевает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.