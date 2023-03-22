В Кемерове стартовала профилактическая акция «Каникулы»

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове началась акция «Каникулы», целью которой является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Мероприятие стартовало в преддверии школьных каникул. Сотрудники Госавтоинспекции всю эту неделю проводят в учебных заведениях беседы и лекции, напоминая детям о правилах поведения на дорогах. Внимание также уделяется правилам перевозки детей-пассажиров. Акция продлится до 4 апреля.

- Комплекс мероприятий в рамках акции, прежде всего, ориентирован на повышенное внимание к юным участникам дорожного движения и контроль за соблюдением ими правил дорожного движения, - отметили в ГИБДД Кемерова.

В ведомстве призвали родителей регулярно проводить с детьми беседы по правилам безопасного перехода через дорогу, а также прикрепить им на одежду световозвращающие элементы, которые увеличат видимость в темное время суток.