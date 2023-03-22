В Кемерове помощь спасателей потребовалась 84-летнему пенсионеру и 11-летней девочке

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове за один день помощь спасателей потребовалась сразу двум людям: 84-летнему пенсионеру и 11-летней девочке. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В службу спасения обратился кемеровчанин, который пришел навестить своего отца в дом на улице Пролетарской, но не смог попасть внутрь – хозяин закрылся изнутри. При этом из квартиры доносились крики. Спасатели при помощи специнструмента открыли дверь в жилище и обнаружили пожилого мужчину в ванне, тот жаловался на сильную головную боль. Пенсионера на носилках донесли до кареты скорой помощи. По предварительной версии, у него случился инсульт.

Второй случай произошел в Ленинском районе – у 11–летней девочки начался отек пальца из-за кольца. Спасатели приехали на вызов и после обезболивания сняли украшение. В медицинской помощи школьница не нуждалась.

Напомним, что в случае ЧП необходимо звонить в МБУ «Кемеровская служба спасения» по телефонам 112 или 77–05–05 (круглосуточно).