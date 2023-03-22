Зимняя военно-спортивная игра юнармейцев прошла в Кузбассе

Фото: Юнармия Кузбасса/ ВКонтакте

В период с 10 по 15 марта на базе ГАУДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сибирская сказка» в Новокузнецком МО прошла игра «Во славу Отечества» среди юнармейцев, организаторами которой стали Министерство образования Кузбасса, ГАУДО «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ». Всего в соревнованиях приняли участие 33 команды - 265 юнармейцев.

Открытие военно-спортивной игры состоялось 10 марта - на торжественном мероприятии капитаны команд рапортовали о готовности. Под гимны страны и региона были вынесены флаги России, Кузбасса, а также регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

В программе игры участники состязались в неполной разборке/сборке автомата Калашникова, снаряжении магазина к АК, рукопашном бое, основах военных знаний; РХБЗ; строевой и огневой подготовке. Кроме того, прошли и конкурсы фото и видео, постов, а также капитанский конкурс «К службе в армии готов», турнир по спортивному лазертагу и фаертагу, марш-бросок и другое.

По результатам ХIV областной зимней военно-спортивной игры юнармейцев «Во славу Отечества» места распределились следующим образом:

В группе городских округов:

1 место – команда ПВСЦ «Разведчик» Беловского городского округа;

2 место – команда «Альтаир» Полысаевского городского округа;

3 место – команда ВПК «Доброволец» города Кемерово.

В группе муниципальных округов:

1 место – команда «Барс» Тяжинского муниципального округа;

2 место – команда ВПК «Славяне» Яшкинского муниципального округа;

3 место – команда ВПК «Фрегат» Новокузнецкого муниципального района.

Победители получили кубки и дипломы от Минобразования Кузбасса, а также пневматические винтовки, в дополнение к которым шли чехлы и другие аксессуары.