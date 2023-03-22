40 лет тюрьмы на двоих грозит криминальным гостям Кузбасса

Наркосбытчиков с нетерпением жду в суде Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерово завершено расследование уголовного дела против двух жителей ближнего зарубежья, которые распространяли в Кузбассе сильнодействующие наркотики.

- Жили мужчины в Новосибирске, в Кузбасс приехали по заданию «работодателя», чтобы разложить по определенным заранее местам смертельные «закладки». Задержали их с поличным, а в автомобиле наркоторговцев позже наши 150 свертков с запрещенным веществом. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы, - пояснили «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД по Кемеровской области.