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НовостиПроисшествия22 марта 2023 10:29

40 лет тюрьмы на двоих грозит криминальным гостям Кузбасса

У граждан ближнего зарубежья обнаружили 150 (!) свертков с наркотиками
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Наркосбытчиков с нетерпением жду в суде

Наркосбытчиков с нетерпением жду в суде

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерово завершено расследование уголовного дела против двух жителей ближнего зарубежья, которые распространяли в Кузбассе сильнодействующие наркотики.

- Жили мужчины в Новосибирске, в Кузбасс приехали по заданию «работодателя», чтобы разложить по определенным заранее местам смертельные «закладки». Задержали их с поличным, а в автомобиле наркоторговцев позже наши 150 свертков с запрещенным веществом. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы, - пояснили «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД по Кемеровской области.