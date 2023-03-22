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НовостиПроисшествия22 марта 2023 11:32

В Кузбассе наркомана поймали прямо на конопляном поле

Теперь родные просторы задержанный может сменить на тюремные застенки
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Наркомана В Кузбассе задержали с поличным

Наркомана В Кузбассе задержали с поличным

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проводимая в эти дни кузбасскими полицейскими акция «Сообщи, где торгуют смертью!» приносит свои плоды. Один из тревожных сигналов в среду, 22 марта, получили сотрудники отделения уголовного розыска ОМВД России по Яйскому муниципальному округу. Местный житель сообщил полицейским о причастности 42-летнего жителя к незаконному обороту запрещенных веществ.

Ранее судимого жителя поселка Яя задержали с поличным прямо на поле, расположенном неподалеку, где он собирал запрещенное вещество. К моменту задержания он успел собрать 250 граммов зелья, которое он якобы собирался использовать для личного употребления, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Против кузбассовца возбудили уголовное дело, ему грозит до десяти лет тюрьмы.