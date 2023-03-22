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НовостиОбщество22 марта 2023 12:06

Кузбасс в числе лучших в стране по подготовке экономистов - стратегов

На региональном рынке труда эта профессия считается довольно востребованной
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Стратеги в экономической сфере Кузбасса сегодня очень востребованы

Стратеги в экономической сфере Кузбасса сегодня очень востребованы

Кузбасс после Москвы стал вторым регионом в России, где готовят профессиональных стратегов. Кадровый потенциал для региона, по словам губернатора региона Сергея Цивилева, крайне важный.

Экономисты - стратеги необходимы во всех отраслях производства и в сфере управления. А учитывая промышленный потенциал нашего региона, эта профессия приобретает особенную ценность. Особенно сейчас, в разрезе реализации «Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года», - подчеркнул Сергей Цивилев.

Кафедра стратегии регионального и отраслевого развития создана три года назад в одном из кемеровских вузов. С 2019 года дипломы магистров по стратегированию уже получили 18 региональных чиновников и предпринимателей.