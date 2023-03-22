В Кемерово появилась "янтарная комната"

В отделение дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района Кемерова, в рамках нацпроекта «Демография», оборудована «янтарная комната».

В комнате янтарного цвета проецируют на стену различные картинки, которые снимают стресс, в целом улучают эмоциональное настроение человек.

- Учеными доказано, что оранжевый цвет положительно влияет на нашу психику, - рассказали «КП» - Кемерово» специалисты Центра

В дополнение к цветотерапии здесь еще внедрили методику феномена звуковых эффектов, которые усиливают лечение

Эффект от янтарной комнаты чувствуется уже после перового посещения. Чувствую себя волшебно! – поделилась впечатлениями кемеровчанка Галина Кесслер.