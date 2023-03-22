В Кузбассе полицейские спасли ребенка

Кузбасские полицейские помогли оперативно доставить ребенка в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

К сотрудникам ДПС ГИБДД ОМВД России по Прокопьевску, Артему Скотникову и Дмитрию Перфильеву, патрулировавшим региональную трассу «Кемерово - Новокузнецк», за помощью обратился водитель проезжающей «Тойоты Филдер».

Он сообщил, что во время поездки у его двухлетнего сына начались резкие боли в животе, от чего он сильно страдал. Ребенок нуждался в экстренной медицинской помощи, поэтому его родители попросили полицейских Госавтоинспекции сопроводить их машину до ближайшей новокузнецкой больницы, - пояснили в пресс - службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, Артем Скотников и Дмитрий Перфильев обеспечили автомобилю оперативный проезд до ближайшего новокузнецкого медучреждения.

- По пути следования сотрудники ДПС предупредили медиков о ситуации, и к моменту приезда в больницу врачи уже ждали экстренного пациента. Сейчас мальчику ничего не угрожает.