Отраслевой заказ внедрят в стратегию развития Кузбасса

Правительство Кузбасса готово корректировать Стратегию развития региона ежеквартально

Одним из механизмов реализации Стратегии развития Кузбасса до 2035 года в регионе станет отраслевой заказ. Для оперативного внедрения нового элемента в регионе уже создана рабочая группа во главе иностранным членом РАН, доктором экономических наук Владимиром Квинтом.

Внедрение новых механизмов стало возможным благодаря решению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, направленного на ежеквартальную корректировку Дорожной карты Стратегии. Первое совещание экономический совет Правительства региона провел в среду , 22 марта.

В первый пакет предложений по актуализации Стратегии-2035, вошли свыше 100 новых мероприятия, а по более чем 50 мероприятиям минэкономразвития Кузбасса планирует в ближайшее время скорректировать сроки их реализации.

- В приоритете Стратегии - создание особой экономической зоны «Горная Шория», а также современного Центра медпомощи и реабилитации для участников спецоперации на Украине. Большое внимание будет уделено развитию студенчества и цифровизациии мер поддержки малого и среднего бизнеса, - рассказали «КП» - Кемерово» в Правительстве Кузбасса.

- Решение о ежеквартальной корректировке Дорожной карты Стратегии развития региона продиктовано стремительно меняющимся экономическим процессам в стране и в мире. Стратегия - «живой» документ, способный также меняться в реальных условиях и соответствовать им, но при этом нам нельзя терять вектор намеченных задач, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.