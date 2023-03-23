В Кузбассе мужчину обвинили в убийстве женщины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Следственном комитете России по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Осинников. Его обвиняют в убийстве.

В конце минувшего года мужчина поссорился со своей знакомой, находясь у нее в гостях. На фоне конфликта он не менее трех раз ударил ее кухонным ножом. От полученных ран женщина скончалась на месте. Мужчина скрылся. Тело женщины спустя несколько дней обнаружили в квартире родственники, - рассказали «КП» - Кемерово» о деталях преступления в Следкоме Кузбасса.

Местонахождение подозреваемого в убийстве следовали оперативно установили, мужчину задержали и заключили под стражу.

- Вину свою он признал, со следствие сотрудничал. Доказательная база собрана в полном объеме, уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд, - добавили в силовом ведомстве.