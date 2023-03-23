Свыше 140 лучших юных гимнастов Сибири приехали в Кемерово

В Кузбассе собрались лучшие юные гимнасты Сибири

В четверг, 23 марта, в Кемеровской спортивной школе, расположенной на Октябрьском проспекте, 56в, начались традиционные региональные соревнования по спортивной гимнастике «Кузбасская весна». Участие в них принимают 144 сильнейших спортсмена из Кемерова, Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, Юрги, Красноярска, Железногорска, Новосибирска, Томска, Северска, Омска, Рубцовска, Барнаула, Новоалтайска.

- По программе трех спортивных разрядов и программе кандидата в мастера спорта в течение двух дней будут разыграны более 60 комплектов наград. Все результаты юных спортсменов будут учтены при формировании сборных команд сибирских регионов, - рассказали «КП»-Кемерово» в Министерстве спорта Кузбасса.

В спортивном ведомстве региона добавили, что подобные турниры нацелены в том числе и на подготовку будущего олимпийского резерва нашей страны. Для этого в Кемерове, и конкретно в данной спортивной школе, где проходят соревнования, для гимнастов созданы все условия.

Напомним, Кемеровская школа по спортивной гимнастике за свою многолетнюю историю подготовила пять мастеров спорта России международного класса, более 130 мастеров спорта СССР и России. А самой именитой воспитанницей школы стала заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, олимпийская чемпионка Елена Груднева.