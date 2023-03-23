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НовостиОбщество23 марта 2023 9:01

Неравнодушный новокузнечанин помог маленькой девочке вернуться к молодой маме

Четырехлетняя малышка отправилась искать ушедшую в магазин мать
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне поздно вечером в новокузнецкую полицию обратился местный житель, рассказавший, что он обнаружил на улице Горьковская четырехлетнюю девочку, которая плакала и искала свою маму. На место оперативно выехали инспекторы ПДН.

Прибыв, стражи порядка нашли малышку, которая смогла лишь назвать свое имя, и доставили ее в отдел. Спустя некоторое время в дежурную часть позвонила и мама ребенка: 20-летняя новокузнечанка сообщила, что ее четырехлетняя дочь пропала, когда та решила сходить в магазин, пока девочка спала. Выяснилось, что маленькая новокузнечанка проснулась, обнаружила пропажу матери, оделась и вылезла в окно на первом этаже, чтобы отправиться на ее поиски.

С семьей была проведена профилактическая беседа. На мать ребенка составили протокол по ст. 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Об этом сообщили в областном МВД.