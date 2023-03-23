Весной хочется больше: Tele2 обновила программу лояльности для клиентов в Кузбассе

Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2, российский оператор мобильной связи, обновил программу лояльности «Больше», благодаря которой любой клиент оператора в Кузбассе сможет бесплатно поучаствовать в интеллектуальной игре, получить в подарок пиццу и кофе, сэкономить на покупке смартфона и наушников.

Так, например, в сети «Додо Пицца» в Кемерове и Новокузнецке абоненты могут получить скидку 20% на большую пиццу. В пиццерии Friends Pizza в Кемерове клиентам оператора подарят пиццу «Пепперони» 30 см при заказе на сумму от 1000 рублей. А в чайно-кофейных барах «Малевич» клиентам Tele2 предложат второй напиток в подарок.

Также участники программы лояльности «Больше» могут получить бесплатные билеты на на интеллектуально-развлекательную игру «Квиз, плиз!». Это командная игра, где можно весело провести время с друзьями, а заодно размять мозги. До конца апреля продолжает действовать спецпредложение и в Шерегеше: при покупке любого ски-пасса в комплексе «Сектор Е» абоненты получат в подарок подъем на гондольном подъемнике.

Еще один приятный сюрприз — экономия до 1000 рублей при покупке гаджетов и 30%-я скидка на покупку наушников во всех магазинах сети «ON Смарт» в Кузбассе, которые присутствуют в 22 территориях региона. Получить промокод и активировать акции, узнать их подробные условия и сроки можно в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора.