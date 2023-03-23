МТС разработала урок по безопасности в интернете в помощь кузбасским учителям

Фото: пресс-служба МТС

Цифровая экосистема подготовила для школьных педагогов бесплатные просветительские материалы, которые те могут использовать для занятий по цифровой гигиене и информационной безопасности в 5-8 классах. Дети узнают, как защититься от современных киберугроз и безопасно проводить время онлайн.

Познавательные методические материалы размещены на сайте творческого онлайн-проекта МТС «Поколение М» в разделе «Дети в интернете». МТС разработала их совместно с экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

Урок рассчитан на детей в возрасте 12-15 лет и содержит информацию по 12 основным разделам киберграмотности. Школьники узнают, в том числе о том, как противостоять кибербуллингу, какие действия в интернете могут угрожать жизни, репутации и ментальному здоровью, как защитить себя от мошенничества в сети. В материалах затрагиваются темы безопасного поведения в социальных сетях, рассказывается об инструментах виртуальных коммуникаций, а также приводятся примеры безопасных ресурсов с полезным, развивающим и развлекающим контентом.

«Дети в Кузбассе – творческие и активные. Это подтверждается неоднократными победами юных жителей региона в конкурсах онлайн-проекта МТС «Поколение М». Пребывание детей в сети вполне может быть полезным, комфортным и безопасным. МТС – один из основателей Альянса по защите детей в цифровой среде. И мы рады поделиться своей экспертизой в области кибербезопасности и цифровой гигиены с учительским сообществом области. Представленные материалы – это готовый «рецепт» просветительской беседы со школьников на понятном им языке», – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

«Поколение М» – цифровая образовательная платформа, разработанная МТС для развития детского творчества в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями.