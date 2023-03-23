В Кузбассе вырастет сеть «быстрых» зарядных станций для электромобилей

Фото: телеграм-канал Андрея Панова.

В Кузбассе увеличится количество «быстрых» зарядных станций для электромобилей.

Об этом сообщил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов после совещания у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Федеральные средства будут выделены на строительство девяти «быстрых» зарядных станций, в том числе из них 6 расположатся на трассах, а 3 в населенных пунктах - Кемерове, Таштаголе и Карагайле.

Размер субсидии на одну такую заправку - 2,7 миллиона рублей, из них 1,8 миллиона из этой суммы направят на закупку оборудования, и еще 900 тысяч - на технологическое присоединение.

- Сегодня в Кузбассе зарегистрировано 220 электрических автомобилей и 20 электрических заправочных станций, в том числе 8 «быстрых», - уточнил Андрей Панов.

Напомним, что в соответствии с региональным законодательством, владельцы транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями, освобождены от уплаты транспортного налога до 31 декабря 2028 года.