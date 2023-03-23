В Кузбассе мужчину признали виновным за разбой с ножом

Кузбассовец отправится на четыре года в тюрьму за разбой Фото: Тимур ХАНОВ.

В Кузбассе, в четверг, 23 марта, за разбой на четыре года лишения свободы приговорили местного грабителя. Мужчина похитил у сотрудницы микрофинансовой организации мобильный телефон стоимостью десять тысяч рублей.

- Преступник к нападению готовился заранее. Наблюдал за офисом микрофинансовой организации пристально целый день. До тех пор пока в нем не осталась одна сотрудница. Сначала под видом клиента расспросил ее об условиях займа, затем угрожая кухонным ножом, потребовал выдать ему из кассы деньги. Работницы успела скрыться в подсобке, а грабитель, не дождавшись «наличных», похитил со стола мобильный телефон женщины и скрылся. Позже он продал его, а вырученные деньги потратил. В ходе следственных действий смартфон был изъят и возвращен законной владелице, - рассказали об обстоятельствах преступления в пресс- службе ГУ МВД России по Кузбассу.