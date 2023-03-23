Кузбасские полицейские помогли жительнице Новосибирска вернуться домой

В Березовском сотрудники патрульно-постовой службы помогли жительнице Новосибирска, которая оказалась в трудной жизненной ситуации вернуться домой.

Прибыв по сигналу в один из домов, где на лестничной площадке горевала обездоленная женщина, наши сотрудники Тимофей Соколов Владимир Ивановский выяснили, что 60-летняя пенсионерка приехала из Новосибирска в Березовский на похороны сестры. Вечером на автобус опоздала, телефон и деньги потеряла, идти оказалось некуда. Полицейские связались с ее сыном, и по его просьбе заказали для мамы такси. При этом оставили для обратной связи свои контакты, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

На следующий день в дежурной части полиции Березовского раздался телефонный звонок из Новосибирска. Мама и ее сын тепло поблагодарили Тимофея Соколова и Владимира Ивановского за неравнодушие и помощь.