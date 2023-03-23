Бдительный новокузнечанин нашел заблудившуюся четырехлетнюю девочку

Полиция Кузбасса вернула потерявшуюся в Новокузнецке маленькую девочку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 23 марта, в Новокузнецке местный житель заметил на остановке общественного транспорта по улице Горького одинокую маленькую девочку, срочно вызвал полицию, сотрудники которой вернули ребенка домой.

- Выяснилось, что 20-летняя мама, оставив спящую дочь, «выбежала» в магазин. Девочка проснулась, испугалась, заплакала, и через окно комнаты первого этажа выбралась из квартиры на улицу. Пошла маму искать и заблудилась на одной из остановок, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

На маму девочки полицейские составили протокол по ст. 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».