Жительница Кузбасса отдала «следователю» последние 150 тысяч рублей

Фото: архив "КП" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В четверг, 23 марта в Березовском зафиксирован очередной случай телефонного мошенничества, восьмой по счету в Кузбассе с начала марта. Аферисты использовали против своей жертвы - 83-летней пенсионерки - классическую мошенническую схему «родственник в беде».

Криминальный спектакль был разыгран идеально - женщине позвонила в голос рыдающая женщина, якобы дочь пенсионерки. Слезы, конечно, были лишь приспособлением в актерской игре, ведь они не девали в какой-то мере распознать голос. - Мамочка, - хлюпала дама на другом конце провода, - твоя внученька, моя доченька Дашенька, в беду попала. Сбила на машине беременную женщину, и, представляешь, женщина эта ребенка, как в больнице выяснили, потеряла. Деньги нужны срочно, чтобы Дашеньку нашу не посадили. Сейчас тебе и следователь позвонит, подтвердит.

- Не успела я закончить разговор и испытать шок, как ту же и следователь, позвонил. 800 тысяч нужно, говорит. Да, у меня всего 150 тысяч наличными, отвечаю. Пойдет, согласился он, а через несколько минут уже на пороге дома моего стоял, я ему сразу деньги и отдала, - рассказала потерпевшая.

Пока березовчанка приходила в чувство, ей позвонила настоящая ее дочь, сообщившая, что никакого ДТП не было и с внучкой все в порядке. Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию.

Мошенник - курьер, 23-летний кемеровчанин - по горячим следам задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы

Полицейские еще раз напоминают гражданам быть бдительными.

Мошенничества, совершаемые по схеме «родственник в беде» - стандартная уловка аферистов. Первое, что необходимо сделать при поступлении подобных звонков, - немедленно перезвонить родным, чтобы убедиться, что с ними все в порядке, - сообщили в пресс- службе ГУ МВД по Кемеровской области.