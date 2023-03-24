Глава Кемерова показал строительство Театрального моста

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов опубликовал в своем телеграм-канале кадры строительства нового автомобильного моста через реку Большая Камышная.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Мост свяжет проспект Притомский и улицу Мичурина. Сейчас идет активная фаза строительства объекта.

- Всего протяженность дороги составит 700 метров, из них 100 — это пролетные строения моста. Дорога будет четырехполосной, - рассказал Дмитрий Анисимов.

Проходить дорога будет мимо будущего театра, поэтому мост и получил название «Театральный».

По словам мэра, работы планируется завершить в октябре, а запустить движение по новому мосту - в декабре 2023 года.