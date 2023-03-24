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НовостиОбщество24 марта 2023 6:08

В Кузбассе за неделю зарегистрировано более 16 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ

Это больше, чем неделей ранее
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе в период с 13 по 20 марта было зарегистрировано 16,3 тысяч случаев гриппа и ОРВИ - это на 16,4 % больше, чем неделю ранее. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

На данный момент заболеваемость ОРВИ в Кузбассе на 18% ниже эпидемического порога.

На прошлой неделе специалисты исследовали клинический материал от 260 больных. Причину заболевания удалось установить в 43 случаях, из них 30,2 % приходится на вирус гриппа В. В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.