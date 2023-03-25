В Кемерове женщина на иномарке влетела во двор частного дома и погибла

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и влетела во двор частного дома. От полученных травм автолюбительница скончалась.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, авария произошла рано утром на улице Воронежской. По предварительным данным, водитель автомобиля «Мазда СХ5» ехала в сторону улицы Черноморской и не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги, врезалась в препятствие и, перевернувшись, оказалась во дворе частного дома.

В результате ДТП 34-летняя женщина, сидевшая за рулем иномарки, скончалась на месте. Двое ее пассажиров - мужчины 33 и 34 лет – получили травмы, они были доставлены в больницу.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.