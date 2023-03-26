Банальный порез ладони едва не убил кемеровчанина

Фото: Министрество здравоохранения Кузбасса.

Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов рассказал о нетипичном случае, произошедшем с жителем Кемерова. Мужчину едва не отправил на тот свет банальный порез ладони. Однако врачи спасли ему жизнь и сохранили руку.

После пореза ладони кемеровчанин не стал обращаться в травмпункт, но вскоре его самочувствие стало ухудшаться. В больницу мужчина поступил уже в крайне тяжелом состоянии — со спутанным сознанием, повышенной температурой, и волдырями на левой руке. Врачи диагностировали серьезное инфекционное заболевание - рожу кисти, которая поражает все слои кожи. При этом инфекция распространялась уже вверх по левой руке, очаги некроза наблюдались также на правой руке и ногах, работа печени и почек также была нарушена. Если бы мужчина еще промедлил с обращением к медикам, то все закончилось бы летальным исходом.

- Для спасения пациента потребовались усилия анестезиологов-реаниматологов и врачей-хирургов. Руку удалось спасти. Ткани на местах очагов некроза на правой руке и ногах восстанавливаются, - рассказал заведующий хирургическим отделением № 3 клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А.Подгорбунского Алексей Новиков.

В настоящее время пациент долечивается в ожоговом отделении, его самочувствие хорошее.

-