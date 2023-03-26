Еще 164 человека заболели коронавирусом в Кузбассе

За минувшие сутки ковидом заболели 164 человека - на шесть меньше, чем днем ранее. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Кузбассе зафиксированы 164 новых случая коронавируса. Это на шесть случаев меньше, чем сутками ранее. В общей сложности 26 марта 2023 года в Кемеровской области лечение от этого заболевания получают 1 554 пациента. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидситуации по COVID-19.

Всего с начала пандемии в Кузбассе в регионе зарегистрировано 220 812 случаев заражения ковидом. 2 944 человека за три года скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Один из них - за минувшие сутки.

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области напоминает: кузбассовцам о необходимости соблюдения мер профилактики, чтобы избежать заболевания коронавирусом и прочими ОРВИ.