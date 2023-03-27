Пять тысяч кемеровских школьников учатся на «отлично», свыше 20 тысяч «хорошисты»

Родителям кемеровских школьников посоветовали заранее позаботиться о летних каникулах

В кемеровской общеобразовательной школе № 5 прошло городское родительское собрание. В очном формате в нем приняли участие 75 родительских комитетов всех школ, свыше тысячи человек посмотрели прямую трансляцию собрания в соцсетях.

- Во время собрания подвели итоги третьей четверти, они обнадеживают, свыше пяти тысяч школьников закончили ее на «отлично», а 20 тысяч 800 ребят стали «хорошистами». Таких результатов удалось добиться профессионализму наших учителей, родительскому вниманию, и, в целом, грамотной организации учебного и воспитательного процессов в учебных заведениях, - пояснили «КП» - Кемерово» в Министерстве образования Кузбасса.

Важная часть городского школьного собрания - выступления врачей. Они провели для родителей небольшую мини лекцию по укреплению иммунитета детей в столь коварный весенний период.

Говорили и о насыщенных весенних каникулах, которые идут в эти дни. Так в школах города активно проходят творческие мастер-классы, конкурсы викторины, работают мастерские по робототехнике, активизировались детские спортивные соревнования. А во вторник 28 марта ребята смогут принять участие во Всероссийском форуме военно - патриотического движения «Юнармия».

Почти 250 школьников, во время весенних каникул посетят парк Победы им. Г.К. Жукова, и мемориал Воину-Освободителю.

- А еще родителям рекомендовали заранее подумать о летних каникулах, запланировав поездки в оздоровительные лагеря, к родственниками, или на юг. А для выпускников и их родителей уже сейчас важно окончательно определиться с выбором профессии, - сообщили в мэрии Кемерова.