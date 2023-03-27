Сергей Цивилев вошел в Совет при Президенте России по развитию физкультуры и спорта

За пять лет губернатор Кузбасса сделал регион одним из самых спортивных в стране

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев включен в Совет при Президенте России по развитию физкультуры и спорта. За пять лет лидер региона помог создать все условия для занятий спортом абсолютно каждому жителю Кемеровской области.

- В Кузбассе физкультурой и спортом сегодня занимаются порядка 1,3 миллиона человек, из которых 500 тысяч детей. Всего за несколько лет в городах и районах обновлено и построено свыше 570 различных спортивных объектов - от малых спортплощадок во дворах до спорткомплексов мирового уровня. В регионе, вместе с популярными русским хоккеем, гимнастикой, боксом, хоккеем с шайбой, сейчас активно стали развиваться: плавание, триатлон, конькобежный спорт, волейбол, серфинг с керлингом, а также шорт-трек, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.

В министерстве спорта региона отметили, что по итогам 2021 года Кузбасс признан лучшим в номинации «Регион России: за вклад в развитие спорта: лучший субъект Российской Федерации».

- А за последние полгода у нас состоялись два просто грандиозных спортивных праздника - Международный форум «Россия - спортивная держава» и зимние Игры «Дети Азии» с участием 12 стран, - сообщили в спортивном ведомстве.

- И очень важно и ценно, что все спортивные объекты, принимавшие совсем недавно большие соревнования, сейчас используются в регионе для массового спорта, - подчеркнул Сергей Цивилев.