Театр начинается с вешалки и уходит в смартфон

Фото: пресс-служба МегаФона

Специалисты МегаФона проанализировали обращения к тематическим интернет-ресурсам ко Всемирному дню театра и пришли к выводу, что кузбассовцы стали совмещать посещение театра и просмотры постановок онлайн. За год поклонников «живых» и «цифровых» спектаклей стало больше в 3 и в 2 раза соответственно.

Как выяснилось, смотреть постановки в онлайн-режиме жители региона начали в период пандемии COVID-19 из-за ограничений на посещение театров. За год эпидемии трафик на соответствующие ресурсы вырос почти в 3 раза, интерес сохраняется последние два года.

Чаще всего кузбассовцы смотрят в интернете афиши спектаклей и выбирают места в зале Новокузнецкого драмтеатра - за год трафик на сайте увеличился в 3 раза. Также среди популярных сайты Музыкального театра Кузбасс, Театра драмы Кузбасса, Театра кукол и Новокузнецкого театра кукол «Сказ».

Также активно посещаются сайты Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Большого театра и Театра имени А.С. Пушкина в Москве - 50% трафика приходится на них. Самыми активными пользователями таких ресурсов среди сибиряков оказались новосибирцы – 23%, кузбассовцы– 20% и красноярцы – 19%.

- Для комфорта наших пользователей за последний год мы расширили покрытие 4G и увеличили скорость мобильного интернета в области. Это способствует доступности лучших образцов культуры не только для жителей крупных городов, но и отдаленных сел, – рассказал директор МегаФона в Кузбассе Александр Малов.