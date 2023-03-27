Кузбасские больницы получили очередную партию современного оборудования

Современный рентгеновский аппарат С-дуга может снять человека с разных ракурсов

В понедельник, 27 марта, по программе «Развитие здравоохранения Кузбасса на 2014-2024 годы», в Прокопьевский клинический ортопедо-хирургический центр восстановительного лечения поступили два современных рентгеновских аппарата, а в Анжеро-Судженскую городскую больницу им. А.А. Гороховского три аппарата искусственной вентиляции легких.

Современные рентген-аппараты С-дуга, стоимостью 19,2 миллионов рублей, врачи применят не только для диагностики, но и при проведении высокотехнологичных операций в травматологии и ортопедии.

- Уникальность аппарата, в том, что он делает снимки человеческих органов во время операции с разных точек, при этом, не переворачивая больного. Мобильный цифровой рентген позволяет выполнять хирургические вмешательства малоинвазивно. В итоге пациент быстро восстанавливается, - пояснил «КП» - Кемерово» заведующий вторым травматолого - ортопедическим отделение Прокопьевского центра Анатолий Руц.

Между тем в Минздраве Кузбасса сообщили, что аппараты ИВЛ, поступившие в больницу Анжеро-Судженска позволили медучреждению полностью закрыть потребность в этом виде оборудования.

- Всего в медицинские организации Кузбасса за пять лет по разным программам поступило около 12 тысяч единиц техники. До конца этого года будет приобретено еще 1 тысяча 368 единиц, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.