Филармония Кузбасса приглашает на концерт «Наедине с Органом»

Фото: Филармония Кузбасса

29 апреля, суббота, 18:00

Наедине с Органом

Молодой органист Виктор Ушаков работает в филармонии первый сезон, но уже успел полюбиться весьма разборчивой кузбасской публике.

Репертуарный диапазон Виктора невероятно широк - от ставшего уже «каноническим» произведением всех органистов Токкаты и фуги ре минор до обработок ультрамодных современных треков, таких, как музыка к фильмам «Интерстеллар» или «Пираты Карибского моря».

Орган для Виктора Ушакова не просто инструмент – он его верный и добрый друг, благодаря которому органист может выразить себя и поделиться с вами самыми сокровенными тайнами своей души.

Если вы хотите узнать, о чём «беседует» Виктор наедине с органом, то мы ждём вас на их «совместном» сольном концерте 29 апреля в Органном зале филармонии Кузбасса.

В программе: И.С. Бах, Я. Свелинк, М. Регер, С. Рахманинов, О. Янченко, Х. Циммер, Д. Брубек. В программе возможны изменения.

Исполнители:

Виктор Ушаков, орган

Музыковед Анастасия Скулкова.

Концерт доступен по Пушкинской карте.

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