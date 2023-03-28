В новой кузбасской амбулатории получат помощь свыше двух тысяч человек

Новая сельская амбулатория в Кузбассе оснащена по самому высокому столичному уровню

Новую современную модульную амбулаторию общей площадью 390 квадратных метров во вторник, 28 марта, открыли в селе Малая Салаирка Гурьевского района. Инвестиции по нацпроекту «Здравоохранение» составили свыше 30 миллионов рублей.

- Амбулатория оснащена по таким же современным требованиям, как и наши ведущие больницы в крупных городах Кузбасса. Оборудование самое технологичное: аппарат для автоматизированной и дистанционной оценки ЭКГ, автоматический наружный дефибриллятор с функцией голосовых подсказок, одеяла с подогревом для новорожденных, - рассказали «КП»-Кемерово» в администрации Гурьевского района.

Руководители региональной территории отметили высокий уровень бытового оснащения новой амбулатории, где в кабинетах врачей установлена новая мебель и оргтехника. В самом модульном здании предусмотрены самые современные инженерные коммуникации, а также созданы все условия для маломобильных пациентов: пандус с двухсторонним ограждением, специальные перила, оборудована связь для вызова медперсонала и система навигации с использованием шрифта Брайля.

- В старой амбулатории всего этого, конечно, не было. Как и многих узких специалистов. Сегодня прием в селе ведут терапевт, педиатр, стоматолог, терапевт, акушер-гинеколог, невролог, дерматовенеролог, детский кардиолог. В амбулатории работают дневной стационар, физиокабинет, кабинет функциональной диагностики.

- Медицинскую помощь в новой амбулатории будут получать свыше двух тысяч жителей села Малая Салаирка, из которых 400 - дети.