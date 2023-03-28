В КУзбассе отправили вертолет для спасения двухлетнего ребенка

Кузбасская санавиация спасла ребенка из отдаленного таежного поселка. Фото: Минздрав Кузбасса.

На пульт скорой медицинской помощи Таштагола поступил тревожный сигнал из отдаленного поселка Эльбеза. Плохо стало двухлетнему мальчику. Проблему осложнял непроходимый к поселку путь. Поэтому было принято единственно верное решение – поднять в небо вертолет санавиации Кузбасса. В считанные минуты медики прибыли в населенный пункт, и осмотрев ребенка, решили срочно доставить его в областную детскую клиническую больницу Кемерова.

- Благодаря врачам санавиации, ребенок спасен. Сейчас его жизни ничего не угрожает, малыш чувствует себя хорошо и идет на поправку, - сообщил в соцсетях министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Он поблагодарил региональную службу санавиации за смелость, и профессионализм, проявленные в нестандартной ситуации и отметил, что только с начала текущего года медики санавиации вылетали на экстренные случаи 19 раз и спасли 23 человека.