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НовостиОбщество28 марта 2023 18:08

В КУзбассе отправили вертолет для спасения двухлетнего ребенка

По воздуху малыша оперативно доставили в Кемерово
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасская санавиация спасла ребенка из отдаленного таежного поселка. Фото: Минздрав Кузбасса.

Кузбасская санавиация спасла ребенка из отдаленного таежного поселка. Фото: Минздрав Кузбасса.

На пульт скорой медицинской помощи Таштагола поступил тревожный сигнал из отдаленного поселка Эльбеза. Плохо стало двухлетнему мальчику. Проблему осложнял непроходимый к поселку путь. Поэтому было принято единственно верное решение – поднять в небо вертолет санавиации Кузбасса. В считанные минуты медики прибыли в населенный пункт, и осмотрев ребенка, решили срочно доставить его в областную детскую клиническую больницу Кемерова.

- Благодаря врачам санавиации, ребенок спасен. Сейчас его жизни ничего не угрожает, малыш чувствует себя хорошо и идет на поправку, - сообщил в соцсетях министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Он поблагодарил региональную службу санавиации за смелость, и профессионализм, проявленные в нестандартной ситуации и отметил, что только с начала текущего года медики санавиации вылетали на экстренные случаи 19 раз и спасли 23 человека.