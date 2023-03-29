Убивший мать одним ударом ножа новокузнечанин отправится в колонию

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новокузнецке Новоильинский райсуд вынес приговор 30-летнему горожанину, который обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ за убийство своей 58-летней мамы.

Как установило следствие, в июле 2022-го мужчина, будучи пьяным, в своей квартире вступил в конфликт с матерью, в ходе которого схватился за нож и ударил им женщину. Сразу после этого новокузнечанин побежал к соседям и попросил их вызвать «скорую», однако прибывшие врачи лишь констатировали смерть от колото-резаного ранения.

В итоге суд счел, что против агрессора собрано достаточно доказательств, и приговорил его к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщили в СК по Кузбассу.