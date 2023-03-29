Трех начальников кузбасской шахты осудили за гибель двух горняков

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Суд вынес приговор трем работникам одного из угольных предприятий Белова - 40-летнему начальнику участка, 34-летнему заместителю начальника участка, 44-летнему горному мастеру, которые обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Следователи установили, что в сентябре 2020 года на угольном предприятии произошел внезапный выброс угля и газа в забое, за чем последовало обрушение горной массы на участке, где работали четыре человека. Двум рабочим удалось выбраться на поверхность самостоятельно, а еще двоих - 37- и 53-летних рабочих - обнаружили без признаков жизни и подняли на поверхность.

- Работы в забое проводились с нарушением требований промышленной безопасности. Достоверно зная, что при отсутствии барьерной дегазации в горном массиве накапливаются газы, ввиду чего может произойти авария, осужденные в соответствии со своей компетенцией допустили и не остановили выполнение горнорабочими работ в опасной производственной ситуации. Судебная техническая экспертиза указала на допущенные осужденными нарушения, - пояснили в СК по Кузбассу.

Свою вину мужчины признали и со следствием сотрудничали, в итоге суд приговорил каждого из них к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.