В Кузбассе подростка осудили за сбыт наркотиков

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В Кузбассе суд вынес приговор 17-летней девушке, которая обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Следователи выяснили, что в мае прошлого года подросток решила начать зарабатывать и выбрала незаконный способ - занялась сбытом наркотиков по тайникам. Однако во время раскладки очередной партии была задержана правоохранителями.

- В ходе осмотра места происшествия часть сделанных закладок обнаружена, запрещенные препараты изъяты. В рамках расследования уголовного дела по изъятым средствам проведена судебно-химическая экспертиза, результаты которой показали, что они являются наркотическими, - отметили в СК по Кузбассу.

Ранее несовершеннолетняя в поле зрения полиции не попадала, теперь она поставлена на профучет. Суд приговорил девушку к четырем годам и шести месяцам воспитательной колонии.