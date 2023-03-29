Кузбасские полицейские задержали грабителя - рецидивиста

В Кузбассе поймали грабителя = рецидивиста

В среду, 29 марта, рано утром, примерно в 05.00 по местному времени, в Прокопьевске полицейские задержали у одного из ночных клубов грабителя.

Тревожный сигнал полицейским подала местная жительница, заявившая, что малознакомый мужчина сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном, стоимостью 30 тысяч рублей, и скрылся в неизвестном направлении. Прибывшие за считанные минуты полицейские неподалеку от ночного заведения задержали 27 - летнего, ранее судимого жителя Киселевска.

- С девушкой он был знаком всего несколько часов, цепочку сорвал с нее сразу после того как они вместе покинули клуб. В ходе следственных действий, выяснилось, что злоумышленник причастен к подобному грабежу и причинению вреда здоровью человека, - рассказали «КП» - Кемерово» в ГУ МВД Кузбасса.

Уголовные дела, возбужденные против грабителя сразу по двум статьям уголовного кодекса, тянут на семь лет лишения свободы.