Количество вакансий в Кузбассе в разы превышает число соискателей

С начала года более 7, 5 тысяч кузбассовцев нашли себе работу

Количество вакансий в Кузбассе сейчас в разы превышает число соискателей. Рабочих мест в банке вакансий службы занятости - 34 тысячи, а безработных всего десять тысяч. Больше всего регион нуждается в медицинском персонале - врачах, медсестрах, в социальных работниках. Не хватает рабочих рук в обрабатывающей промышленности.

- При этом с начала текущего трудоустроены 7,5 тысяч человек из более десяти тысяч обратившихся. Это и длительно не работающие и те, кто искал работу впервые, - сообщили «КП» - Кемерово» в администрации Правительства Кузбасса.

Сегодня в регионе все чаще уходят от стандартных методов помощи в выборе профессии для людей - относятся к набору сотрудников как к производственным технологиям, которые непременно должны идти в ногу со временем.

- Новый формат взаимодействия с предприятиями региональная служба занятости реализует в рамках проекта #ТрудовыеРезервы#. Принять участие в проекте могут предприятия, За каждым таким работодателем закрепляется куратор из числа кадровых консультантов, который подбирает сотрудников, наиболее подходящих для той или иной вакансии, - пояснил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Это делается, по его словам, во взаимодействии с HR-специалистами предприятия

- Важно, что сейчас наши кадровые центры применяют индивидуальный подход в работе с соискателями и работодателями. Это помогает снижать безработицу в регионе, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.