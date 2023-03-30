На кузбасской трассе водитель фургона влетел на полной скорости в грузовик и остался жив

Жизнь водителю фургона спас ремень безопасности

В четверг, 30 марта, в 06.20 местного времени, на трассе

М-53 «Байкал» в Топкинском районе, рядом с поворотом на село Шишино. водитель фургона «ФУСО», не справившись с управлением, на полной скорости влетел в стоящий на обочине грузовик МАН. Машину смяло до неузнаваемости. Восстановлению она уже не подлежит.

- Водитель чудом остался жив, медицинская помощь ему не понадобилась.

Жизнь водителю спас ремень безопасности, - пояснила «КП» - Кемерово» сотрудник пресс- службы УГИБДД ГУ МВД Кузбасса Татьяна Моторина.