Что делать, если смартфон не подключается к мультимедиа-системе в автомобиле по Bluetooth?

Фото: пресс-служба МегаФон

Большинство современных гаджетов оснащены беспроводной технологией Bluetooth, которая обеспечивает мгновенный обмен данными между цифровыми устройствами на коротком расстоянии (порядка 10 м). Этим активно пользуются и автомобилисты для подключения смартфона к мультимедиа-системе, чтобы выполнять большинство функций, не отрывая руки от руля.

Однако нередки случаи ошибки соединения по Bluetooth мобильного устройства и автомагнитолы. О способах решения этой проблемы рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

В первую очередь необходимо проверить, что устройство включено, заряжено и находится в радиусе действия автомобиля. Если не удается подключиться, надо удалить все устройства из памяти телефона в настройках. Если ранее телефон был подключен к автомобилю – тоже удалить. Затем удалить все устройства и из памяти автомобиля. И, отключив и включив Bluetooth, пробовать подключаться.

При соединении нужно убедиться, что PIN-коды на экране телефона и автомобиля совпадают, а также дать доступ машине к контактам и журналу звонков.

Если возникли проблемы с работой или устройство работает медленно, нужно проверить, чтобы рядом не было других USB-устройств, например, зарядных, поскольку они могут создавать помехи Bluetooth-подключениям, как и стоящие рядом автомобили с подключенным Bluetooth.