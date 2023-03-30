Кузбасский онкодиспансер и кемеровскую клиническую больницу оснастили современным оборудованием

Новое оборудование поможет кузбасским врачам проводить операции малой кровью

В четверг, 30 марта, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Кузбасский клинический онкологический диспансер им. М.С. Раппопорта поступил современный линейный укоритель Halcyon.

Аппарат гамма-терапии в три раза увеличит пропускную способность радиотерапевтических отделений и позволит проводить обследование от 20 до 60 пациентов в день.

- Уникальность укорителя в том, что он в отличие от своих предшественников не повреждает при лечении опухоли ткани соседних органов. Поэтому послеоперационный риск осложнений значительно снижается, - пояснили «КП»-Кемерово» в Минздраве Кузбасса.

Новое эндоскопическое оборудование, поступившее в Кемеровскую клиническую больницу скорой помощи им. М.А. Подгорбунского, заменит многие «открытые» операции на брюшной полости, к примеру, на малоинвазивные.

- Врач благодаря новому оборудованию теперь имеет возможность рассмотреть сосуды и другие структуры органов, провести операцию малой кровью. Благодаря малотравматичности операции значительно уменьшаются сроки восстановления, пациент рано активизируется и возвращается к привычной жизни. Кроме этого, на теле не остается рубцов, - рассказал заведующий хирургическим отделение Кемеровской клинической больницы Ильяс Аминов.