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НовостиОбщество30 марта 2023 10:15

Кузбасский онкодиспансер и кемеровскую клиническую больницу оснастили современным оборудованием

Новые аппараты ускорят восстановительный процесс пациентов
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Новое оборудование поможет кузбасским врачам проводить операции малой кровью

Новое оборудование поможет кузбасским врачам проводить операции малой кровью

В четверг, 30 марта, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Кузбасский клинический онкологический диспансер им. М.С. Раппопорта поступил современный линейный укоритель Halcyon.

Аппарат гамма-терапии в три раза увеличит пропускную способность радиотерапевтических отделений и позволит проводить обследование от 20 до 60 пациентов в день.

- Уникальность укорителя в том, что он в отличие от своих предшественников не повреждает при лечении опухоли ткани соседних органов. Поэтому послеоперационный риск осложнений значительно снижается, - пояснили «КП»-Кемерово» в Минздраве Кузбасса.

Новое эндоскопическое оборудование, поступившее в Кемеровскую клиническую больницу скорой помощи им. М.А. Подгорбунского, заменит многие «открытые» операции на брюшной полости, к примеру, на малоинвазивные.

- Врач благодаря новому оборудованию теперь имеет возможность рассмотреть сосуды и другие структуры органов, провести операцию малой кровью. Благодаря малотравматичности операции значительно уменьшаются сроки восстановления, пациент рано активизируется и возвращается к привычной жизни. Кроме этого, на теле не остается рубцов, - рассказал заведующий хирургическим отделение Кемеровской клинической больницы Ильяс Аминов.