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НовостиОбщество31 марта 2023 0:13

В Кемерове перекресток Гагарина-Пионерский бульвар закроют для проезда на десять дней

На этом участке будут проводить монтаж инженерных коммуникаций
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Работы на перекрестке продлятся десять дней.

Работы на перекрестке продлятся десять дней.

Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В ночь с пятницы, 31 марта, на субботу, 1 апреля, в Кемерове закроют автомобильное движение через перекресток улицы Гагарина и Пионерского бульвара.

Там будут проходить строительные работы в рамках комплексного развития территории заискитимской части города - предстоит монтаж инженерных коммуникаций.

Объехать перекресток можно по улицам Луговая, Трофимова, Гвардейская.

Ориентировочно работы продлятся десять дней.

Напомним, в рамках реновации все действующие пересечения улиц с улицами Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина на их протяжении от Искитимки до улицы Терешковой будут поочередно закрывать для движения ради монтажа инженерных коммуникаций.