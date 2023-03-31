В Кемерове перекресток Гагарина-Пионерский бульвар закроют для проезда на десять дней

Работы на перекрестке продлятся десять дней. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В ночь с пятницы, 31 марта, на субботу, 1 апреля, в Кемерове закроют автомобильное движение через перекресток улицы Гагарина и Пионерского бульвара.

Там будут проходить строительные работы в рамках комплексного развития территории заискитимской части города - предстоит монтаж инженерных коммуникаций.

Объехать перекресток можно по улицам Луговая, Трофимова, Гвардейская.

Ориентировочно работы продлятся десять дней.

Напомним, в рамках реновации все действующие пересечения улиц с улицами Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина на их протяжении от Искитимки до улицы Терешковой будут поочередно закрывать для движения ради монтажа инженерных коммуникаций.